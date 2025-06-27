путін заявив про готовність рф до третього раунду переговорів. Фото:

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Російський диктатор володимир путін заявив про готовність рф до третього раунду переговорів з Україною у Стамбулі.

Водночас глава країни-агресора відзначив, що російський та український меморандуми щодо завершення війни «абсолютно протилежні». За словами путіна, в цьому «немає нічого дивного», бо переговори й для того необхідні, щоб «шукати шляхи зближення». Про це російський президент володимир путін заявив по завершенню саміту Євразійського економічного союзу в Мінську.

Також путін розповів, що обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих «створили умови» для продовження «подальших контактів».

Домовлялися в такий спосіб, що після завершення цієї стадії ми проведемо третій раунд переговорів. Загалом ми до цього готові. Потрібно узгодити місце, час, — поінформував він.

За словами диктатора, російська сторона готова знову зустрітися у Стамбулі. Наразі переговорники з обох країн контактують. Президент рф вважає, що третій раунд переговорів має бути присвячений обговоренню меморандумів.

Інші сьогоднішні заяви диктатора:

очільники обох делегацій постійно тримають контакт;

рф вісім років намагалася домовитися, щоб вирішити питання мирним шляхом;

росію «кинули» з нерозширенням НАТО на схід, це одна з причин СВО.

не росія, а Захід — агресивний.

захід під приводом уявної агресивності рф має намір переозброюватися.

Трамп — мужня людина, і він щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в своєму меморандумі про мир росія вимагає від Києва вивести українські війська з окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.