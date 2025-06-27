Віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов. Фото:

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ВАКС обрав віце-прем'єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід.

Суд частково задовольнив клопотання детектива Антикорупційного бюро й застосував до топ-посадовця запобіжний захід у виді застави в розмірі понад 120 млн грн. Феміда зобов’язала Чернишова прибувати на вимогу, не відлучатися з України, утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками й повідомляти про зміну роботи і місце проживання. Про це 27 червня повідомило «Суспільне».

Крім того, на віце-прем'єра поклали й інші обов’язки:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний міністр зобов’язаний внести визначений розмір застави упродовж п’яти днів. Прокурор може клопотати про більш суворий запобіжний захід, якщо він не виконає обов’язку, або порушить умови запобіжного заходу.

Нагадаємо, 23 червня віце-прем'єр — міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Підозра стосується справи про корупцію в Міністерстві розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював упродовж 2020−2022 років.

НАБУ і САП просили Антикорупційний суд застосувати проти Чернишова запобіжний захід у виді застави в розмірі 120 млн грн й клопотали про відсторонення міністра від посади.

Джерело: «Суспільне»