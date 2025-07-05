Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому «Борисоглебск» в рф. Фото:

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Ракурс

Ураження російського аеродрому «Борисоглєбськ» підтвердило українське командування.

Уночі у суботу, 5 липня, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області рф. На цьому летовищі базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок атаки були уражені склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Наразі ще уточняються результати ураження.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 5 липня українські безпілотники атакували низку об'єктів у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов, а також у Воронезькій області. У Чебоксарах виникла пожежа на території підприємства «ВНІІР-Прогресс», яке виробляє для російської армії антени «Комета», які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

А система моніторингу пожеж NASA зафіксувала великі пожежі на території військового аеродрому «Борисоглібськ» у Воронезькій області.