Внезапное наводнение в Техасе: погибли 24 человека, более 20 детей из летнего лагеря пропали без вести

https://racurs.ua/n207580-vnezapnoe-navodnenie-v-tehase-pogibli-24-cheloveka-bolee-20-detey-iz-letnego-lagerya-propali-bez.html

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Унаслідок повені в Техасі загинули щонайменше 24 людини, понад 20 дітей із літнього табору зникли безвісти. Рятувальні служби евакуювали понад 230 постраждалих, пише Reuters.

У районі Керрвілля за кілька годин випала місячна норма опадів, рівень річки Гуадалупе піднявся майже на сім метрів. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Серед зниклих безвісти — 23 дівчини з християнського літнього табору Camp Mystic, що розташовувався на березі річки.

Рівень води сягнув 8 метрів усього за 45 хвилин, розмиваючи дороги та змиваючи навіть карети швидкої допомоги.

В окремих місцях вода досягала майже 9 метрів.