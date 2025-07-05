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Внезапное наводнение в Техасе: погибли 24 человека, более 20 детей из летнего лагеря пропали без вести

Внезапное наводнение в Техасе: погибли 24 человека, более 20 детей из летнего лагеря пропали без вести

5 июл 2025, 15:44
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Унаслідок повені в Техасі загинули щонайменше 24 людини, понад 20 дітей із літнього табору зникли безвісти. Рятувальні служби евакуювали понад 230 постраждалих, пише Reuters.

У районі Керрвілля за кілька годин випала місячна норма опадів, рівень річки Гуадалупе піднявся майже на сім метрів. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Серед зниклих безвісти — 23 дівчини з християнського літнього табору Camp Mystic, що розташовувався на березі річки.

Рівень води сягнув 8 метрів усього за 45 хвилин, розмиваючи дороги та змиваючи навіть карети швидкої допомоги.

В окремих місцях вода досягала майже 9 метрів.

Источник: Ракурс


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