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Уничтожение станции РЭБ российских захватчиков, скриншот видео
Дрон пограничников уничтожил вражескую станцию РЭБ на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207601-dron-pogranichnikov-unichtojil-vrajeskuu-stanciu-reb-na-severo-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники-оператори БПЛА бригади «Сталевий кордон» знищили ворожу станцію РЕБ та позашляховик з особовим складом.
Відповідне відео сьогодні, 6 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.