Уничтожение станции РЭБ российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n207601-dron-pogranichnikov-unichtojil-vrajeskuu-stanciu-reb-na-severo-slobojanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники-оператори БПЛА бригади «Сталевий кордон» знищили ворожу станцію РЕБ та позашляховик з особовим складом.

Відповідне відео сьогодні, 6 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.