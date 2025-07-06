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Ракурс
Знищення станції РЕБ російських загарбників, скріншот відео

Дрон прикордонників знищив ворожу станцію РЕБ на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

6 лип 2025, 13:57
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На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники-оператори БПЛА бригади «Сталевий кордон» знищили ворожу станцію РЕБ та позашляховик з особовим складом.

Відповідне відео сьогодні, 6 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Джерело: Ракурс


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