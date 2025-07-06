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Знищення станції РЕБ російських загарбників, скріншот відео
Дрон прикордонників знищив ворожу станцію РЕБ на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207601-dron-prykordonnykiv-znyschyv-voroju-stanciu-reb-na-pivnichno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники-оператори БПЛА бригади «Сталевий кордон» знищили ворожу станцію РЕБ та позашляховик з особовим складом.
Відповідне відео сьогодні, 6 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.