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Ракурс
В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми, фото: Vector Portal

Автобус з українськими дітьми перекинувся в Угорщині — 19 постраждалих

6 лип 2025, 13:23
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Автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з’їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром в Угорщині.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Угорщині.

Зазначається, що з 77 осіб, що перебували в автобусі, 19 постраждали, з них четверо осіб із важкими пораненнями. Загиблих немає.

Постраждалі доправлені до лікарень у мм. Солнок, Кечкемет і Сентеш. Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розташування та сніданок, — розповіли в посольстві.

На місці події тривають рятувальні заходи.

Джерело: Ракурс


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