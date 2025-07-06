Автобус з українськими дітьми перекинувся в Угорщині — 19 постраждалих

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми, фото: Vector Portal
Автобус з українськими дітьми перекинувся в Угорщині — 19 постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n207600-avtobus-z-ukrayinskymy-ditmy-perekynuvsya-v-ugorschyni-19-postrajdalyh.htmlРакурс
Автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з’їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром в Угорщині.
Про це повідомляє прес-служба посольства України в Угорщині.
Зазначається, що з 77 осіб, що перебували в автобусі, 19 постраждали, з них четверо осіб із важкими пораненнями. Загиблих немає.
Постраждалі доправлені до лікарень у мм. Солнок, Кечкемет і Сентеш. Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розташування та сніданок, — розповіли в посольстві.
На місці події тривають рятувальні заходи.