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Рашисти атакували безпілотниками Кременчук, фото: Кременчуцька міська рада
Рашисти вдарили по будівлі ТЦК у Кременчуці — Сухопутні військаhttps://racurs.ua/ua/n207599-rashysty-vdaryly-po-budivli-tck-u-kremenchuci-suhoputni-viyska.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 липня, близько 9.35 завдали удару БПЛА по місту Кременчук Полтавської області.
Внаслідок атаки стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, — вказано в повідомленні.