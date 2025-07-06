Рашисти атакували безпілотниками Кременчук, фото: Кременчуцька міська рада

https://racurs.ua/ua/n207599-rashysty-vdaryly-po-budivli-tck-u-kremenchuci-suhoputni-viyska.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 липня, близько 9.35 завдали удару БПЛА по місту Кременчук Полтавської області.

Внаслідок атаки стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.