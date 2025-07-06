Наслідки російської атаки по Миколаєву, фото: ДСНС

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Російська загарбники сьогодні, 6 липня, у період з 09.23 до 09.40 росіяни атакували Миколаїв групою безпілотників типу «Shahed 131/136».

Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Миколаївської ОВА.

Травмовано двох людей:

31-річна жінка госпіталізована в стан середньої тяжкості;

35-річному чоловіку медична допомога була надана на місці.

Наразі відомо про пошкодження десяти житлових будинків, закладу харчування, банку. Також спалахнули дві пожежі:

горів нежитловий двоповерховий будинок (50 кв. м);

загорілася покрівля іншого житлового будинку (20 кв. м).

Займання оперативно ліквідовані. Роботи з ліквідації наслідків тривають.