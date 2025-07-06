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Наслідки російської атаки по Миколаєву, фото: ДСНС
Рашисти вранці вдарили безпілотниками по Миколаєву — спалахнули пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207598-rashysty-vranci-vdaryly-bezpilotnykamy-po-mykolaievu-spalahnuly-pojeji-foto.htmlРакурс
Російська загарбники сьогодні, 6 липня, у період з 09.23 до 09.40 росіяни атакували Миколаїв групою безпілотників типу «Shahed 131/136».
Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Миколаївської ОВА.
Травмовано двох людей:
- 31-річна жінка госпіталізована в стан середньої тяжкості;
- 35-річному чоловіку медична допомога була надана на місці.
Наразі відомо про пошкодження десяти житлових будинків, закладу харчування, банку. Також спалахнули дві пожежі:
- горів нежитловий двоповерховий будинок (50 кв. м);
- загорілася покрівля іншого житлового будинку (20 кв. м).
Займання оперативно ліквідовані. Роботи з ліквідації наслідків тривають.