Наслідки російської атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n207597-rashysty-atakuvaly-zaporijjya-ta-rayon-bezpilotnykamy-travmovano-90-richnu-jinku-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували безпілотниками Запорізький район і місто Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів району травмована 90-річна жінка. Їй надається медична допомога. Зруйновано житловий будинок і господарські споруди, — вказано в повідомленні.

У Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства — полум’я охопило 600 кв. м. Ще 400 кв. м горіло в інших населених пунктах району.