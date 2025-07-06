Наслідки російських ударів, фото: ДСНС

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Російські загарбники атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки влучань у Харкові та Херсоні.

Про це сьогодні, 6 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що