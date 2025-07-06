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Ракурс
Наслідки російських ударів, фото: ДСНС

Рашисти завдали повторних ударів по рятувальниках у Харкові та Херсоні (ФОТО)

6 лип 2025, 10:42
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Російські загарбники атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки влучань у Харкові та Херсоні.

Про це сьогодні, 6 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що

  • у Харкові вночі ворог вдарив по місту за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Пошкоджено пожежну автоцистерну. Особовий склад не постраждав — вогнеборці вчасно спустилися в укриття;
  • у Херсоні вранці, після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну. Особовий склад та цивільні — не постраждали.

Наслідки російських ударів, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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