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Ракурс
Последствия российских ударов, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли повторные удары по спасателям в Харькове и Херсоне (ФОТО)

6 июл 2025, 10:42
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Російські загарбники атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки влучань у Харкові та Херсоні.

Про це сьогодні, 6 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що

  • у Харкові вночі ворог вдарив по місту за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Пошкоджено пожежну автоцистерну. Особовий склад не постраждав — вогнеборці вчасно спустилися в укриття;
  • у Херсоні вранці, після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну. Особовий склад та цивільні — не постраждали.

Наслідки російських ударів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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