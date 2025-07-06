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Рашисты нанесли повторные удары по спасателям в Харькове и Херсоне (ФОТО)https://racurs.ua/n207596-rashisty-nanesli-povtornye-udary-po-spasatelyam-v-harkove-i-hersone-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки влучань у Харкові та Херсоні.
Про це сьогодні, 6 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що
- у Харкові вночі ворог вдарив по місту за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Пошкоджено пожежну автоцистерну. Особовий склад не постраждав — вогнеборці вчасно спустилися в укриття;
- у Херсоні вранці, після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну. Особовий склад та цивільні — не постраждали.
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