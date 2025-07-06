Последствия российских ударов, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n207596-rashisty-nanesli-povtornye-udary-po-spasatelyam-v-harkove-i-hersone-foto.html

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Російські загарбники атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки влучань у Харкові та Херсоні.

Про це сьогодні, 6 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що