Последствия российской атаки в Киевской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували безпілотниками Київську область.

В результаті сталися руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці працюють відповідні оперативні служби.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі повідомив про трьох постраждалих у Вишгородському районі:

35-річний чоловік отримав осколкові рани спини, рук та ніг;

79-річна жінка та 75-річний чоловік отримали гостру реакцію на стрес;

вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці.

Також внаслідок атаки:

пошкоджено два багатоповерхові будинки;

знищено вогнем чотири гаражні приміщення та автомобіль;

ще три автомобілі пошкоджено;

сталася пожежа складського приміщення;

пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.