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Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС
На Київщині російська атака спричинила руйнації та пожежі — троє постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207595-na-kyyivschyni-rosiyska-ataka-sprychynyla-ruynaciyi-ta-pojeji-troie-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували безпілотниками Київську область.
В результаті сталися руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади, повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці працюють відповідні оперативні служби.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі повідомив про трьох постраждалих у Вишгородському районі:
- 35-річний чоловік отримав осколкові рани спини, рук та ніг;
- 79-річна жінка та 75-річний чоловік отримали гостру реакцію на стрес;
- вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці.
Також внаслідок атаки:
- пошкоджено два багатоповерхові будинки;
- знищено вогнем чотири гаражні приміщення та автомобіль;
- ще три автомобілі пошкоджено;
- сталася пожежа складського приміщення;
- пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
В одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він.