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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС

На Київщині російська атака спричинила руйнації та пожежі — троє постраждалих (ФОТО)

6 лип 2025, 10:07
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували безпілотниками Київську область.

В результаті сталися руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці працюють відповідні оперативні служби.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі повідомив про трьох постраждалих у Вишгородському районі:

  • 35-річний чоловік отримав осколкові рани спини, рук та ніг;
  • 79-річна жінка та 75-річний чоловік отримали гостру реакцію на стрес;
  • вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці.

Також внаслідок атаки:

  • пошкоджено два багатоповерхові будинки;
  • знищено вогнем чотири гаражні приміщення та автомобіль;
  • ще три автомобілі пошкоджено;
  • сталася пожежа складського приміщення;
  • пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

В одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога, — зазначив він.

Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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