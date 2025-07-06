Последствия российской атаки в Запорожье, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували безпілотниками Запорізький район і місто Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів району травмована 90-річна жінка. Їй надається медична допомога. Зруйновано житловий будинок і господарські споруди, — вказано в повідомленні.

У Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства — полум’я охопило 600 кв. м. Ще 400 кв. м горіло в інших населених пунктах району.