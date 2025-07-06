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Последствия российской атаки в Запорожье, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали Запорожье и район беспилотниками — травмирована 90-летняя женщина (ФОТО)

6 июл 2025, 11:19
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували безпілотниками Запорізький район і місто Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів району травмована 90-річна жінка. Їй надається медична допомога. Зруйновано житловий будинок і господарські споруди, — вказано в повідомленні.

У Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства — полум’я охопило 600 кв. м. Ще 400 кв. м горіло в інших населених пунктах району.

До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки. Працювали всі екстрені служби, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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