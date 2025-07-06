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Рашисты атаковали Запорожье и район беспилотниками — травмирована 90-летняя женщина (ФОТО)https://racurs.ua/n207597-rashisty-atakovali-zaporoje-i-rayon-bespilotnikami-travmirovana-90-letnyaya-jenschina-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, атакували безпілотниками Запорізький район і місто Запоріжжя.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Унаслідок обстрілу в одному з населених пунктів району травмована 90-річна жінка. Їй надається медична допомога. Зруйновано житловий будинок і господарські споруди, — вказано в повідомленні.
У Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства — полум’я охопило 600 кв. м. Ще 400 кв. м горіло в інших населених пунктах району.
До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки. Працювали всі екстрені служби, — розповіли у ДСНС.
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