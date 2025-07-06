Рашисты атаковали беспилотниками Кременчуг, фото: Кременчугский городской совет

https://racurs.ua/n207599-rashisty-udarili-po-zdaniu-tck-v-kremenchuge-suhoputnye-voyska.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 липня, близько 9.35 завдали удару БПЛА по місту Кременчук Полтавської області.

Внаслідок атаки стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.