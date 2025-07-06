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Рашисты атаковали беспилотниками Кременчуг, фото: Кременчугский городской совет
Рашисты ударили по зданию ТЦК в Кременчуге — Сухопутные войскаhttps://racurs.ua/n207599-rashisty-udarili-po-zdaniu-tck-v-kremenchuge-suhoputnye-voyska.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 липня, близько 9.35 завдали удару БПЛА по місту Кременчук Полтавської області.
Внаслідок атаки стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, — вказано в повідомленні.