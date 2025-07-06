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Рашисты атаковали беспилотниками Кременчуг, фото: Кременчугский городской совет

Рашисты ударили по зданию ТЦК в Кременчуге — Сухопутные войска

6 июл 2025, 12:55
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Російські загарбники сьогодні, 6 липня, близько 9.35 завдали удару БПЛА по місту Кременчук Полтавської області.

Внаслідок атаки стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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