У Санкт-Петербурге произошел взрыв на танкере. Фото: соцсети

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Ракурс

Вибух на танкері з аміаком «Еко-Візард» стався поблизу російського Санкт-Петербурга.

Вибух прогримів у порту Усть-Луга в неділю, 6 липня. Аварія сталася на судні, яке перебувало в процесі завантаження. Попередньо відомо, що вибух стався у районі машинного відділення, що призвело до витоку рідкого аміаку. Про це повідомив Telegram-канал NEXTA та російські пропагандистські ЗМІ.

Операцію з навантаження негайно зупинили, а 23 членів екіпажу евакуювали. На місце події прибули аварійні бригади, а місцева влада запевняє, що «загрози довкіллю немає". Слідчі розглядають кілька версій, серед яких — технічна несправність або диверсія.

Судно «Еко-Візард» перебуває під прапором Ліберії і прибуло до російського порту з бельгійського Антверпена.

Тим часом Мінтранс росії заявив, що внасолідок інциденту в морському порту Усть-Луга під час вантажно-розвантажувальних робіт на танкері «Еко-Візард» стався «незначний витік» рідкого аміаку.

Нагадаємо, останніми місяцями від загадкових вибухів постраждали щонайменше чотири нафтові танкери, які раніше заходили в російські порти. Так, 30 червня біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, який заходив до російських портів і перевозив 1 млн барелів нафти. Раніше це судно заходило у порти Усть-Луги і Новоросійська і перевозило нафту з Казахстану.