Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Танкер Vilamoura, який перевозив 1 млн барелів нафти і заходив у російські порти, підірвався біля берегів Лівії

Танкер з 1 млн барелів нафти підірвався біля берегів Лівії — він заходив у російські порти

30 чер 2025, 17:25
999

Біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, який заходив до російських портів і перевозив 1 млн барелів нафти.

Bloomberg пише, що водою затоплено машинне відділення, наразі танкер буксирується до Греції для точної оцінки збитків. Екіпаж судна не постраждав, витоку нафтопродуктів у Середземне море немає. Причина вибуху наразі невідома.

Раніше Vilamoura заходила у порти Усть-Луги і Новоросійська і перевозила нафту з Казахстану.

Останніми місяцями від загадкових вибухів постраждали щонайменше чотири нафтові танкери, які раніше заходили в російські порти.

Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів, — йдеться у матеріалі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів