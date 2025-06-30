Ракурсhttps://racurs.ua/
Танкер Vilamoura, який перевозив 1 млн барелів нафти і заходив у російські порти, підірвався біля берегів Лівії
Біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, який заходив до російських портів і перевозив 1 млн барелів нафти.
Bloomberg пише, що водою затоплено машинне відділення, наразі танкер буксирується до Греції для точної оцінки збитків. Екіпаж судна не постраждав, витоку нафтопродуктів у Середземне море немає. Причина вибуху наразі невідома.
Раніше Vilamoura заходила у порти Усть-Луги і Новоросійська і перевозила нафту з Казахстану.
Останніми місяцями від загадкових вибухів постраждали щонайменше чотири нафтові танкери, які раніше заходили в російські порти.
Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів, — йдеться у матеріалі.