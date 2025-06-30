Новости
Танкер с 1 млн баррелей нефти подорвался у берегов Ливии – он заходил в российские порты

30 июн 2025, 17:25
Біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, який заходив до російських портів і перевозив 1 млн барелів нафти.

Bloomberg пише, що водою затоплено машинне відділення, наразі танкер буксирується до Греції для точної оцінки збитків. Екіпаж судна не постраждав, витоку нафтопродуктів у Середземне море немає. Причина вибуху наразі невідома.

Раніше Vilamoura заходила у порти Усть-Луги і Новоросійська і перевозила нафту з Казахстану.

Останніми місяцями від загадкових вибухів постраждали щонайменше чотири нафтові танкери, які раніше заходили в російські порти.

Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів, — йдеться у матеріалі.

