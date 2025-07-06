В Киеве вблизи ТЭЦ-6 прогремел взрыв. Фото: соцсети

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Вибух у Києві в неділю, 6 липня, прогримів в Деснянському районі.

На Троєщині пролунав вибух поблизу ТЕЦ-6, після чого мешканці помітили стовп чорного диму, який піднявся в небо. Однак цей вибух не мав відношення до теплоелектроцентралі. Попередньо — це вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від електростанції. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці, — зазначив мер.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що на лівому березі у Києві було знеструмлено декілька вулиць. У місцевих пабліках інформували, що після вибуху Дніпровський район частково залишився без світла.

У «Київтеплоенерго» заявили, що загрози для енергопостачання столиці немає. Інцидент із вибухом та загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6. Комунальники запевнили, що обладнання станції працює у штатному режимі й на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутнє.

Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає, — запевнили в компанії.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації заявили про відновлення подачі світла.

У ДСНС поінформували, що на відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність. Пожежу ліквідували о 17.11 на площі 100 кв. м.

Нагадаємо, 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого двоє людей загинули, а 82 постраждали. Госпіталізувати довелося 38 осіб, серед них громадянина Японії. Також було зруйновано та пошкоджено десятки житлових будинків.