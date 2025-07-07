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Последствия атаки 7 июля в Запорожье, фото: Иван Федоров
Российские беспилотники ударили по зданию университета в Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207622-rossiyskie-bespilotniki-udarili-po-zdaniu-universiteta-v-zaporoje-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вдень атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.
Загалом ворог завдав шість ударів, постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Відомо про 11 постраждалих:
- вісім людей ушпиталені;
- трьом — надана допомога на місці.
Стан постраждалих, які перебувають під наглядом лікарів, медики оцінюють, як середній, — зазначив Федоров.
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