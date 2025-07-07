Последствия атаки 7 июля в Запорожье, фото: Иван Федоров

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Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вдень атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.

Загалом ворог завдав шість ударів, постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про 11 постраждалих:

вісім людей ушпиталені;

трьом — надана допомога на місці.