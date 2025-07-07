Наслідки російської атаки 7 липня у Запоріжжі, фото: Іван Федоров

https://racurs.ua/ua/n207622-rosiyski-bezpilotnyky-vdaryly-po-budivli-universytetu-u-zaporijji-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вдень атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.

Загалом ворог завдав шість ударів, постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про 11 постраждалих:

вісім людей ушпиталені;

трьом — надана допомога на місці.