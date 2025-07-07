Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки 7 липня у Запоріжжі, фото: Іван Федоров
Російські безпілотники вдарили по будівлі університету у Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207622-rosiyski-bezpilotnyky-vdaryly-po-budivli-universytetu-u-zaporijji-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вдень атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.
Загалом ворог завдав шість ударів, постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Відомо про 11 постраждалих:
- вісім людей ушпиталені;
- трьом — надана допомога на місці.
Стан постраждалих, які перебувають під наглядом лікарів, медики оцінюють, як середній, — зазначив Федоров.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...