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Ракурс
Наслідки російської атаки 7 липня у Запоріжжі, фото: Іван Федоров

Російські безпілотники вдарили по будівлі університету у Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)

7 лип 2025, 12:13
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Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вдень атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.

Загалом ворог завдав шість ударів, постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про 11 постраждалих:

  • вісім людей ушпиталені;
  • трьом — надана допомога на місці.

Стан постраждалих, які перебувають під наглядом лікарів, медики оцінюють, як середній, — зазначив Федоров.

Наслідки російської атаки 7 липня у Запоріжжі, фото: Іван Федоров

Джерело: Ракурс


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