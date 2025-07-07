Рашисти знову атакували будівлі ТЦК, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n207621-rashysty-vdaryly-bezpilotnykamy-po-tck-u-harkovi-ta-zaporijji-suhoputni-viyska.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вдарили безпілотниками по Харкову та Запоріжжі.

Сталося влучання ворожих БПЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП — поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, — зазначили в Сухопутних військах.

Нагадаємо, вчора, 6 липня, рашисти вдарили по будівлі ТЦК у Кременчуці на Полтавщині, виникла пожежа на площі 700 кв. м у двоповерховій будівлі. Тоді ДСНС повідомляла про одну постраждалу людину, а також пошкодження 14 будинків та п’яти автомобілів.

До цього росіяни 30 червня вдарили дроном поряд із будівлею ТЦК у Кривому Розі, а 3 червня вони атакували два ТЦК у Полтаві. Речник Сухопутних військ Віталій Саранцев вважає, що такими атаками рашисти намагаються зірвати мобілізацію в Україні.