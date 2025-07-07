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Ракурс
Рашисти в ніч на 7 липня здійснили чергову повітряну атаку на Київ, фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Київ показала ДСНС (ФОТО)

7 лип 2025, 11:09
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Росіяни в ніч на сьогодні, 7 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Києву. Внаслідок падіння уламків БпЛА після чергової російської атаки пошкоджені різні об'єкти у кількох районах столиці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На одній із локацій уламки впали на відкриту територію, спричинивши загоряння. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували пожежі. Також пошкоджені будівлі та транспортні засоби. На щастя, обійшлося без постраждалих, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що служби екстреного реагування продовжують обстеження територій у світлу пору доби.

Рашисти в ніч на 7 липня здійснили чергову повітряну атаку на Київ, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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