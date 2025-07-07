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Рашисты в ночь на 7 июля совершили очередную воздушную атаку на Киев, фото: ГСЧС
Последствия российской атаки на Киев показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n207620-posledstviya-rossiyskoy-ataki-na-kiev-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
Росіяни в ніч на сьогодні, 7 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Києву. Внаслідок падіння уламків БпЛА після чергової російської атаки пошкоджені різні об'єкти у кількох районах столиці.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На одній із локацій уламки впали на відкриту територію, спричинивши загоряння. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували пожежі. Також пошкоджені будівлі та транспортні засоби. На щастя, обійшлося без постраждалих, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що служби екстреного реагування продовжують обстеження територій у світлу пору доби.
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