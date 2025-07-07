Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Киеву, фото: КГГА

https://racurs.ua/n207616-v-treh-rayonah-kieva-est-povrejdeniya-v-rezultate-ataki-bespilotnikov-klichko.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 7 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Києву.

У трьох районах столиці є пошкодження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зафіксовані такі наслідки російської атаки: