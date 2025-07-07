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Последствия российской атаки в ночь на 7 июля в Одессе, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали Одессу — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

7 июл 2025, 08:27
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня, вчергове атакували Одесу, одна людина загинула.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки:

  • зазнали руйнувань 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території станції технічного обслуговування та будівельні вагончики;
  • на місцях спалахнули пожежі, вогнем знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус.

Прес-служба Військово-морських сил ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі силами та засобами ВМС було збито 15 ворожих дронів-камікадзе типу «Shahed-136».

Наслідки російської атаки в ніч на 7 липня в Одесі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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