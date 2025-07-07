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Последствия российской атаки в ночь на 7 июля в Одессе, фото: ГСЧС
Рашисты ночью атаковали Одессу — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207615-rashisty-nochu-atakovali-odessu-pogib-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня, вчергове атакували Одесу, одна людина загинула.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок атаки:
- зазнали руйнувань 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території станції технічного обслуговування та будівельні вагончики;
- на місцях спалахнули пожежі, вогнем знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус.
Прес-служба Військово-морських сил ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі силами та засобами ВМС було збито 15 ворожих дронів-камікадзе типу «Shahed-136».