Наслідки російської атаки в ніч на 7 липня в Одесі, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня, вчергове атакували Одесу, одна людина загинула.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки:

зазнали руйнувань 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території станції технічного обслуговування та будівельні вагончики;

на місцях спалахнули пожежі, вогнем знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус.

Прес-служба Військово-морських сил ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі силами та засобами ВМС було збито 15 ворожих дронів-камікадзе типу «Shahed-136».