рф атакувала дронами село на Сумщині. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n207614-rf-atakuvala-dronamy-selo-na-sumschyni-znyscheno-budynky-zagynula-ludyna-foto.html

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Армія російської федерації завдала нових ударів по Сумщині.

У неділю, 6 липня, загарбники спрямували ударні безпілотники на село Битиці. Близько 16.00 протягом 15 хвилин населений пункт атакували чотири ворожі безпілотники. Про це начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Унаслідок обстрілу були пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. Пʼять осель фактично знищені. Масштаби руйнувань ще уточнюються.

Наразі відомо про загибель одного цивільного. Тіло жертви рятувальники виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена. Наразі тривають пошуково‑рятувальні роботи.

Нагадаємо, 6 липня росіяни скинули керовану авіабомбу ФАБ-250″ з модулем УМПК на житлову забудову Костянтинівки. Внаслідок бомбардування загинуло двоє цивільних, а ще один містянин дістав поранення.

А згодом росіяни спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, в якому перебувало подружжя. Внаслідок цієї атаки загинули 39-річна жінка й 40-річний чоловік.