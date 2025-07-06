Окупанти вдарили КАБом та дроном по Костянтинівці. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n207613-okupanty-vdaryly-kabom-ta-dronom-po-kostyantynivci-zagynuly-chetvero-osib-foto.html

Ракурс

Армія росії здійснила комбіновану атаку на Костянтинівку Донецької області.

У неділю, 6 липня, об 11.00 загарбники скинули керовану авіабомбу ФАБ-250″ з модулем УМПК на житлову забудову міста. Внаслідок бомбардування загинуло двоє цивільних. Ще один 63-річний містянин дістав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Йому вже надали медичну допомогу. Всі потерпілі знаходились на вулиці на момент атаки. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила в Telegram.

Зазначається, що за 10 хвилин після цієї атаки росіяни спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, в якому перебувало подружжя. Внаслідок цієї атаки 39-річна жінка й 40-річний чоловік дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Сьогоднішні обстріли пошкодили 15 приватних та багатоквартирних будинків, лінії електропередач й автомобіль.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 6 липня росіяни атакували Миколаїв групою безпілотників типу «Shahed 131/136». Внаслідок атаки травмовано двох людей: 31-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості, а 35-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці.