Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Києву, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n207616-u-troh-rayonah-kyieva-ie-poshkodjennya-vnaslidok-ataky-bezpilotnykiv-klychko.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 7 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Києву.

У трьох районах столиці є пошкодження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зафіксовані такі наслідки російської атаки: