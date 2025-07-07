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Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Києву, фото: КМДА
У трьох районах Києва є пошкодження внаслідок атаки безпілотників — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n207616-u-troh-rayonah-kyieva-ie-poshkodjennya-vnaslidok-ataky-bezpilotnykiv-klychko.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 7 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Києву.
У трьох районах столиці є пошкодження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зафіксовані такі наслідки російської атаки:
- у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає. Також унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля — пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки;
- у Солом’янському районі уламки збитого БПЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає;
- у Голосіївському районі уламки БПЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих. Також внаслідок влучання уламків БПЛА, пошкоджена тепломагістраль великого діаметра. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії.
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