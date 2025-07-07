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Ракурс
Одна з привласнених рашистами культурних цінностей, фото: War&Sanctions

110 культурних цінностей привласнили росіяни за час розкопок у ТОТ Криму — ГУР

7 лип 2025, 10:49
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Російські загарбники за час археологічних розкопок 2014−2025 років у тимчасово окупованому Криму привласнили собі 110 культурних цінностей.

Дані про це опубліковані на ресурсі Головного управління розвідки Міноборони України War&Sanctions у розділі «викрадена спадщина».

Ці цінності були виявлені окупантами під час нелегальних археологічних розкопок на таких об'єктах археології: «Поселення Артезіан», «Генуезька фортеця Чембало», Південне передмістя Херсонесу Таврійського, — зазначають у ГУР

Також на сайті оприлюднено інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр, та про експонати, вивезені агресором із Національного заповідника «Херсонес Таврійський» під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга.

Джерело: Ракурс


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