Одна з привласнених рашистами культурних цінностей, фото: War&Sanctions

https://racurs.ua/ua/n207619-110-kulturnyh-cinnostey-pryvlasnyly-rosiyany-za-chas-rozkopok-u-tot-krymu-gur.html

Ракурс

Російські загарбники за час археологічних розкопок 2014−2025 років у тимчасово окупованому Криму привласнили собі 110 культурних цінностей.

Дані про це опубліковані на ресурсі Головного управління розвідки Міноборони України War&Sanctions у розділі «викрадена спадщина».

Ці цінності були виявлені окупантами під час нелегальних археологічних розкопок на таких об'єктах археології: «Поселення Артезіан», «Генуезька фортеця Чембало», Південне передмістя Херсонесу Таврійського, — зазначають у ГУР

Також на сайті оприлюднено інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр, та про експонати, вивезені агресором із Національного заповідника «Херсонес Таврійський» під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга.