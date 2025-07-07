101 безпілотник та чотири ракети атакували Україну в ніч на 7 липня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n207618-101-bezpilotnyk-ta-chotyry-rakety-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-7-lypnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня (із 21.30 6 липня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог атакував Україну:
- чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області;
- 101 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів запущеними із напрямків Чауда у тимчасово окупованому Криму, а також російських Міллерово й Приморсько-Ахтарська.
Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни;
- 58 — збито вогневими засобами ураження;
- 17 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у десяти локаціях, а також падіння збитих — на семи локаціях.
Так, у Києві є пошкодження у трьох районах міста. Зокрема, пошкоджено тепломережу великого діаметру, комунальники працюють над ліквідацією аварії. Про це повідомляє прес-служба КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».
Сьогодні внаслідок ворожої ракетної атаки було пошкоджень теплову магістраль діаметром 1 м. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель. Серед відключених — як житлові будинки, так і заклади соціальні обʼєкти — школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти, — вказано в повідомленні.
Також були пошкоджені віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.