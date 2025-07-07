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Наслідки російської атаки по Харкову 7 липня, фото: ДСНС
27 людей постраждали у Харкові внаслідок ранкової атаки рашистів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207617-27-ludey-postrajdaly-u-harkovi-vnaslidok-rankovoyi-ataky-rashystiv-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вранці атакували Харків ударними безпілотниками типу «Шахед».
Наразі відомо про 27 постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Зазначається, що прильоти сталися у Слобідському та Шевченківському районах.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок ранкової російської атаки у Харкові виникли пожежі у житлових і громадських об'єктах%
- у Шевченківському районі — горіли квартири на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки (площа пожежі — 70 кв. мв). Пожежу локалізовано, триває ліквідація;
- у Слобідському районі — влучання по території дитсадка та торговельного об'єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа — близько 10 кв. м). Пожежі ліквідовані.
Попередньо постраждали 27 осіб, з них 3 — діти. На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС, — розповіли у відомстві.
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