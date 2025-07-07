Наслідки російської атаки по Харкову 7 липня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n207617-27-ludey-postrajdaly-u-harkovi-vnaslidok-rankovoyi-ataky-rashystiv-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вранці атакували Харків ударними безпілотниками типу «Шахед».

Наразі відомо про 27 постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Зазначається, що прильоти сталися у Слобідському та Шевченківському районах.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок ранкової російської атаки у Харкові виникли пожежі у житлових і громадських об'єктах%

у Шевченківському районі — горіли квартири на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки (площа пожежі — 70 кв. мв). Пожежу локалізовано, триває ліквідація;

у Слобідському районі — влучання по території дитсадка та торговельного об'єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа — близько 10 кв. м). Пожежі ліквідовані.