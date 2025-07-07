Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки по Харькову 7 июля, фото: ГСЧС

27 человек пострадали в Харькове в результате утренней атаки рашистов (ФОТО)

7 июл 2025, 09:41
999

Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вранці атакували Харків ударними безпілотниками типу «Шахед».

Наразі відомо про 27 постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Зазначається, що прильоти сталися у Слобідському та Шевченківському районах.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок ранкової російської атаки у Харкові виникли пожежі у житлових і громадських об'єктах%

  • у Шевченківському районі — горіли квартири на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки (площа пожежі — 70 кв. мв). Пожежу локалізовано, триває ліквідація;
  • у Слобідському районі — влучання по території дитсадка та торговельного об'єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа — близько 10 кв. м). Пожежі ліквідовані.

Попередньо постраждали 27 осіб, з них 3 — діти. На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки по Харкову 7 липня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров