Рашисты в ночь на 7 июля совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n207618-101-bespilotnik-i-chetyre-rakety-atakovali-ukrainu-v-noch-na-7-iulya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня (із 21.30 6 липня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну:

чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області;

101 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів запущеними із напрямків Чауда у тимчасово окупованому Криму, а також російських Міллерово й Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни;

58 — збито вогневими засобами ураження;

17 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у десяти локаціях, а також падіння збитих — на семи локаціях.

Так, у Києві є пошкодження у трьох районах міста. Зокрема, пошкоджено тепломережу великого діаметру, комунальники працюють над ліквідацією аварії. Про це повідомляє прес-служба КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Сьогодні внаслідок ворожої ракетної атаки було пошкоджень теплову магістраль діаметром 1 м. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель. Серед відключених — як житлові будинки, так і заклади соціальні обʼєкти — школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти, — вказано в повідомленні.

Також були пошкоджені віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.