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Ракурс
В Германии поймали россиян на пропаганде через интернет

В Германии поймали россиян на пропаганде через интернет

7 июл 2025, 15:31
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Берлін виявив ще один інструмент російської пропаганди. росія використовує медіаресурс Red для своєї дезінформаційної кампанії в Німеччині, заявило МЗС ФРН.

російська федерація використовувала берлінську медіаплатформу Red, щоб просувати власну пропаганду на території Німеччини та сіяти невдоволення в суспільстві.

Reuters пише, що, за словами неназваного речника Міністерства закордонних справ Німеччини, Red позиціонує себе як «революційну платформу для незалежних журналістів». Втім, як з’ясувалось, вона має тісні зв’язки з російським державним ЗМІ «RT».

Сьогодні ми можемо підтвердити, що Red використовується Росією спеціально для маніпулювання інформацією, — додав речник відомства.

Як пояснює Reuters, Red належить турецькій медіакомпанії AFA Medya, яка, як і її засновник Хусейн Догру, перебувають під санкціями в рамках обмежень проти Росії. Зокрема платформу звинувачують у «підриві демократичного політичного процесу» в Німеччині. Після введення обмежень Red ще у травні оголошувало про своє закриття.

Источник: Ракурс


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