В Германии поймали россиян на пропаганде через интернет

https://racurs.ua/n207627-v-germanii-poymali-rossiyan-na-propagande-cherez-internet.html

Ракурс

Берлін виявив ще один інструмент російської пропаганди. росія використовує медіаресурс Red для своєї дезінформаційної кампанії в Німеччині, заявило МЗС ФРН.

російська федерація використовувала берлінську медіаплатформу Red, щоб просувати власну пропаганду на території Німеччини та сіяти невдоволення в суспільстві.

Reuters пише, що, за словами неназваного речника Міністерства закордонних справ Німеччини, Red позиціонує себе як «революційну платформу для незалежних журналістів». Втім, як з’ясувалось, вона має тісні зв’язки з російським державним ЗМІ «RT».

Сьогодні ми можемо підтвердити, що Red використовується Росією спеціально для маніпулювання інформацією, — додав речник відомства.

Як пояснює Reuters, Red належить турецькій медіакомпанії AFA Medya, яка, як і її засновник Хусейн Догру, перебувають під санкціями в рамках обмежень проти Росії. Зокрема платформу звинувачують у «підриві демократичного політичного процесу» в Німеччині. Після введення обмежень Red ще у травні оголошувало про своє закриття.