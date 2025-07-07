Взрывы возле Житомира: полиция сообщила о подозрении нелегальным производителям взрывчатки

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Національна поліція повідомила про підозру нелегальним виробникам вибухівки, які спричинили вибухи та масштабні руйнування у передмісті Житомира.

Увечері 2 липня в селі Березина Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 — отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку.

Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.

7 липня правоохоронці повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні низки злочинів за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.