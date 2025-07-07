Нидерландские F-35 будут охранять небо над Восточной Европой

https://racurs.ua/n207636-niderlandskie-f-35-budut-ohranyat-nebo-nad-vostochnoy-evropoy.html

Ракурс

З 1 вересня до 1 грудня 2025 року нідерландські винищувачі F-35 патрулюватимуть повітряний простір над Польщею та іншими східними країнами НАТО у рамках місії повітряної безпеки Альянсу, пише defensie.nl.

Місія відповідає формату quick reaction alert — цілодобової готовності миттєво реагувати на порушення повітряного простору.

F-35 діятимуть у співпраці з норвезьким контингентом та під керівництвом головного штабу НАТО в Європі (SHAPE).

Основна мета — забезпечення безпеки постачань військової допомоги Україні, яку передають країни-члени Альянсу. F-35 прикривають маршрути, якими прямує техніка та обладнання до українського кордону.

Міністр оборони Нідерландів Брейкелманс заявив з цього приводу: