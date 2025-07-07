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Нидерландские F-35 будут охранять небо над Восточной Европой
Нидерландские F-35 будут охранять небо над Восточной Европойhttps://racurs.ua/n207636-niderlandskie-f-35-budut-ohranyat-nebo-nad-vostochnoy-evropoy.htmlРакурс
З 1 вересня до 1 грудня 2025 року нідерландські винищувачі F-35 патрулюватимуть повітряний простір над Польщею та іншими східними країнами НАТО у рамках місії повітряної безпеки Альянсу, пише defensie.nl.
Місія відповідає формату quick reaction alert — цілодобової готовності миттєво реагувати на порушення повітряного простору.
F-35 діятимуть у співпраці з норвезьким контингентом та під керівництвом головного штабу НАТО в Європі (SHAPE).
Основна мета — забезпечення безпеки постачань військової допомоги Україні, яку передають країни-члени Альянсу. F-35 прикривають маршрути, якими прямує техніка та обладнання до українського кордону.
Міністр оборони Нідерландів Брейкелманс заявив з цього приводу:
Вкрай важливо, щоб ми зробили свій внесок в оборону території НАТО та безпеку Європи, ми знову робимо це, використовуючи наші найсучасніші можливості. Розгортаючи ці нідерландські F-35 для моніторингу повітряного простору над Східною Європою, ми захищаємо військову техніку, призначену для України. Ми також можемо швидко реагувати на порушення повітряного простору НАТО. Таким чином, ми буквально тримаємо московитську загрозу на відстані.