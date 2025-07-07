Кабмин разблокировал доступ к компенсациям по программе "єВідновлення" для переселенцев

https://racurs.ua/n207637-kabmin-razblokiroval-dostup-k-kompensaciyam-po-programme-ievidnovlennya-dlya-pereselencev.html

Ракурс

Уряд дозволив дистанційно обстежувати зруйноване житло — це допоможе отримати компенсацію.

Новий механізм дасть доступ до компенсацій в рамках програми «єВідновлення» для людей, які втратили свої домівки в громадах, куди комісії не можуть виїхати через безпекову ситуацію.

Комісії зможуть використовувати всі доступні інструменти, зокрема: супутникові знімки, матеріали зйомки з дронів, фото й відео, зняті власником житла.

За потреби можна подавати додаткові підтвердження: акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців. У разі успішного впровадження, механізм масштабують на інші території, включно з тимчасово окупованими.