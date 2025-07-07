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Ракурс
Кабмин разблокировал доступ к компенсациям по программе "єВідновлення" для переселенцев

Кабмин разблокировал доступ к компенсациям по программе «єВідновлення» для переселенцев

7 июл 2025, 21:12
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Уряд дозволив дистанційно обстежувати зруйноване житло — це допоможе отримати компенсацію.

Новий механізм дасть доступ до компенсацій в рамках програми «єВідновлення» для людей, які втратили свої домівки в громадах, куди комісії не можуть виїхати через безпекову ситуацію.

Комісії зможуть використовувати всі доступні інструменти, зокрема: супутникові знімки, матеріали зйомки з дронів, фото й відео, зняті власником житла.

За потреби можна подавати додаткові підтвердження: акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців. У разі успішного впровадження, механізм масштабують на інші території, включно з тимчасово окупованими.

На таких територіях факт знищення житла можна буде підтвердити завдяки засобам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам.

Шмигаль доручив відповідальним міністерствам запустити цю послугу якнайшвидше.

Источник: Ракурс


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