Трамп пообещал Зеленскому передать десять ракет для Patriot. Фото:

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Сполучені Штати Америки надішлють Україні додаткові боєприпаси для систем протиракетної оборони Patriot.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв українському президенту Володимиру Зеленському терміново передати 10 ракет-перехоплювачів для «Петріотів». Американський лідер також працює й над іншими постачаннями, які б могли підсилити українську ППО. Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що Трамп тисне на країни Європи долучитися до поставок озброєнь. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав американського президента розблокувати поставки Patriot. Він заявив, що Німеччина готова придбати і передати Україні батарею цих систем. США та європейські союзники планують спільно фінансувати ці закупівлі.

Тим часом видання The Guardian поінформувало, що США мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів для Patriot, необхідних для всіх військових планів Пентагону, після того як в останні місяці були вичерпані запаси на Близькому Сході.

Нагадаємо, 7 липня Міністерство оборони США оголосив про поставки Україні додаткової оборонної зброї згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа. Про які види озброєнь ідеться, у Пентагоні не повідомили. Деталі нового постачання наразі невідомі.

Раніше Трамп заявив, що Штати передадуть українцям ще зброї, бо Україна зазнає зараз «дуже сильних ударів».

Джерело: Axios, The Guardian