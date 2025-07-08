Взрывы в оккупированных Сватове и Старобельске. Фото: соцсети

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Вибухи прогриміли на окупованій території Луганської області.

У вівторок, 8 липня, невідомі безпілотники атакували тимчасово окуповані міста Сватове і Старобільськ. Про це керівник Сіверськодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив у Telegram.

Дронова небезпека на окупованих територіях Луганської області. Повідомляється про «прильоти» у Старобільську та у Сватовому, — йдеться у повідомленні.

Також мережі з’явилася інформація, що у Біловодську внаслідок атаки було пошкоджено колишню будівлю прикордонної служби.

Голова самопроголошеної Луганської народної республіки Леонід Пасічник заявив, що в Сватовому була пошкоджена будівля податкової інспекції окупантів, а в Старобільську постраждали адміністративні будівлі й магазин.

Нагадаємо, днями Сили оборони України уразили Краснозаводський хімічний завод, що у Московській області рф. На цьому підприємстві виготовляють піротехніку та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для БпЛА типу «Шахед».