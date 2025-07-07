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Ракурс
"Хороші дрони" завітали на завод у рф, який виробляв термобаричні бойові частини для «шахедів»

«Хороші дрони» завітали на завод у рф, який виробляв термобаричні бойові частини для «шахедів»

7 лип 2025, 17:46
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Сили оборони уразили Краснозаводський хімічний завод, що у Московській області рф.

Про це 7 липня повідомили у Генштабі. На підприємстві виробляли піротехніку та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для «шахедів».

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про серію вибухів поблизу міста Краснозаводськ та зафіксував рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються, — повідомили у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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