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"Хорошие дроны" посетили завод в рф, который производил термобарические боевые части для «шахедов»

«Хорошие дроны» посетили завод в рф, который производил термобарические боевые части для «шахедов»

7 июл 2025, 17:46
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Сили оборони уразили Краснозаводський хімічний завод, що у Московській області рф.

Про це 7 липня повідомили у Генштабі. На підприємстві виробляли піротехніку та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для «шахедів».

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про серію вибухів поблизу міста Краснозаводськ та зафіксував рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються, — повідомили у Генштабі.

Источник: Ракурс


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