"Хорошие дроны" посетили завод в рф, который производил термобарические боевые части для «шахедов»

https://racurs.ua/n207633-horoshie-drony-posetili-zavod-v-rf-kotoryy-proizvodil-termobaricheskie-boevye-chasti-dlya.html

Ракурс

Сили оборони уразили Краснозаводський хімічний завод, що у Московській області рф.

Про це 7 липня повідомили у Генштабі. На підприємстві виробляли піротехніку та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для «шахедів».

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про серію вибухів поблизу міста Краснозаводськ та зафіксував рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються, — повідомили у Генштабі.