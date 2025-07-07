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Ракурс
Пьяная за рулем протаранила блокпост и убила пограничника возле Ужгорода

Пьяная за рулем протаранила блокпост и убила пограничника возле Ужгорода (ФОТО)

7 июл 2025, 17:27
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На Закарпатті внаслідок ДТП на контрольно-ревізійному пункті загинув прикордонник — поліція затримала водійку з ознаками спʼяніння.

У понеділок, 7 липня близько 4.30 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у місті Перечин автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі. Поліцейські провели першочергові заходи на місці події, оглянули записи з камер відеоспостереження та встановили попередні обставини автопригоди.

Виявилося, що 53-річна мешканка міста Перечин, керуючи автомобілем BMW X5, не впоралася з кермуванням, виїхала на зустрічну смугу та наїхала на бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні доставили військовослужбовця прикордонної служби, проте від отриманих травм згодом чоловік помер.

Майстер-сержанту Володимиру Скловському на момент загибелі було 45 років, 27 з яких він віддав службі у ДПСУ. Володимир був учасником бойових дій, має відзнаку президента України «За участь в АТО» та відомчі нагороди. Без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє дітей.

Источник: Ракурс


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