Эксминистр Януковича три дня праздновал свадьбу дочери в элитном отеле Флоренции

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Останніми днями громадськість обговорює венеціанське весілля одного з найбагатших бізнесменів світу Джеффа Безоса. Однак за всім цим ажіотажем залишилася повністю непоміченою інша дивно урочиста подія, яка відбулася приблизно за три години їзди на автомобілі від Венеції в італійській Тоскані.

Як розповів журналіст Михайло Ткач у новому розслідування УП, у старовинному замку в передмісті Флоренції МИкола Злочевський, один з найбагатших українців, який кілька років тому намагався дати правоохоронцям рекордний в історії країни хабар, три дні святкував весілля своєї дочки.

Особистість нареченого також заслуговує на особливу увагу громадськості. Адже він є членом родини монополіста в сфері медичних закупівель, який навіть під час повномасштабного вторгнення отримує від держави багатомільйонні контракти.

До речі, представника цього ж монополіста напередодні весілля затримали НАБУ та САПО за розкрадання під час закупівлі обладнання для онкохворих.

Як йдеться у матеріалі УП, палац Castelfalfi знаходиться у самому серці італійської Тоскани. Сьогодні це зірковий готель класу люкс, вартість доби в якому коштує від 85 тисяч гривень. За даними профільних агентств, весілля з усіма послугами могло обійтися у мільйон євро.

У перший день заходу серед гостей був помічений Хрістос Сіліциоціс — чоловік ексдиректорки головної газовидобувної компанії Злочевського — «Burisma» з дружиною Христиною Софоклеус та брат Миколи Злочевського — Владислав з дружиною Катериною.

На другий день весілля також була присутня старша донька Злочевського — Карина. На парковці помітили її авто — білий Mercedes s coupe. Також був помічений сам Микола Злочевський з дружиною Наталею.

Весіллю передував яскравий дівич-вечір, який Ганна Злочевська відгуляла з подругами на яхті в Дубаї.