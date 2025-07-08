Зеленский ввел санкции против китайских компаний. Фото: ОП

https://racurs.ua/n207651-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-kitayskih-kompaniy.html

Ракурс

Україна запровадила санкції проти компаній з Китаю.

У вівторок, 8 липня, український президент Володимир Зеленський підписав указ № 466/2025, яким запроваджуються санкції проти п’яти китайських компаній, які Київ вважає причетними до постачання рф компонентів для виробництва зброї. У санаційному списку опинилися Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology та Ningbo BLIN Machinery. Відповідний указ вже з’явився на сайті Офісу президента.

Представник президента України з санкційної політики Владислав Власюк, коментуючи нові санкції заявив, що під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах «Шахед» виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запровадили санкції.

Серед компаній, що потрапили під санкції, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou Ecod Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках. Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників, — цитує Власюка «Радіо Свобода».

Нагадаємо, слідчі СБУ виявили в БпЛА «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед»), компоненти, виготовлені в Китаї. На відповідних деталях знайшли маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd».

Джерело: «Радіо Свобода»