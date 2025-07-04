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Ракурс
Фрагменти російських безпілотників, фото: СБУ

У безпілотниках, якими рашисти атакували Київ, виявили компоненти китайського виробництва — СБУ (ФОТО)

4 лип 2025, 19:15
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Слідчі СБУ виявили в БПЛА «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед»), компоненти, виготовлені в Китаї.

Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях, повідомляє прес-центр СБУ.

Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня, — розповіли в СБУ.

У СБУ зазначили, що російський удар по Києву кваліфікують як воєнний злочин, за цим фактом відкрите провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Фрагменти російських безпілотників, фото: СБУ

Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що на кількох збитих над Києвом «Герберах» були встановлені камери з CRPA-антеною і радіомодемом.

Така конфігурація Гербери для нас не новина, вони давно досліджують прифронтові зони. А ось Гербера в Києві означає наявність десь поруч радіо ретранслятора. Передача відео на 300 км до РФ нереальна, і навіть 100 км до Білорусі малоймовірна на цьому діапазоні. Будувати MESH ланцюжок з Гербер ретрансляторів до РФ можна, але це ризиковано і складно, — зазначив він.

Фрагменти російських безпілотників, фото: Сергій Флеш

Джерело: Ракурс


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