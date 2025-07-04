У безпілотниках, якими рашисти атакували Київ, виявили компоненти китайського виробництва — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207559-u-bezpilotnykah-yakymy-rashysty-atakuvaly-kyyiv-vyyavyly-komponenty-kytayskogo-vyrobnyctva-sbu.htmlРакурс
Слідчі СБУ виявили в БПЛА «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед»), компоненти, виготовлені в Китаї.
Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях, повідомляє прес-центр СБУ.
Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня, — розповіли в СБУ.
У СБУ зазначили, що російський удар по Києву кваліфікують як воєнний злочин, за цим фактом відкрите провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.
Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що на кількох збитих над Києвом «Герберах» були встановлені камери з CRPA-антеною і радіомодемом.
Така конфігурація Гербери для нас не новина, вони давно досліджують прифронтові зони. А ось Гербера в Києві означає наявність десь поруч радіо ретранслятора. Передача відео на 300 км до РФ нереальна, і навіть 100 км до Білорусі малоймовірна на цьому діапазоні. Будувати MESH ланцюжок з Гербер ретрансляторів до РФ можна, але це ризиковано і складно, — зазначив він.