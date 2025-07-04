Фрагменты российских беспилотников, фото: СБУ

https://racurs.ua/n207559-v-bespilotnikah-kotorymi-rashisty-atakovali-kiev-obnarujili-komponenty-kitayskogo-proizvodstva.html

Ракурс

Слідчі СБУ виявили в БПЛА «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед»), компоненти, виготовлені в Китаї.

Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях, повідомляє прес-центр СБУ.

Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня, — розповіли в СБУ.

У СБУ зазначили, що російський удар по Києву кваліфікують як воєнний злочин, за цим фактом відкрите провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що на кількох збитих над Києвом «Герберах» були встановлені камери з CRPA-антеною і радіомодемом.