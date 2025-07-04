Последствия массированного российского удара по Киеву, фото: ГСЧС

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У Києві на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів будівлі зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару.

Про це сьогодні, 4 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що загалом у столиці постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій.