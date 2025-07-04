Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия массированного российского удара по Киеву, фото: ГСЧС

В Киеве деблокировали тело жертвы массированного российского удара (ФОТО)

4 июл 2025, 16:11
999

У Києві на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів будівлі зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару.

Про це сьогодні, 4 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що загалом у столиці постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій.

На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема, пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста, — розповіли у ДСНС.

Наслідки масованого російського удару по Києву, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров